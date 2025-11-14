Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» замолчала после повтора сообщения с 2022 года: вот что случилось

«Радиостанция Судного дня» прекратила трансляцию из-за удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

«Радиостанция Судного дня» замолчала после повтора сообщения с 2022 года. Причина перерыва в вещании — атака БПЛА. Дрон попал по подстанции, поэтому «жужжалка» временно не выходит в эфир. Информация об этом есть в Telegram-канале «УВБ-76 эфир».

«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии», — говорится в сообщении источника.

УВБ-76 — это военная радиостанция, разработанная в 1970-х годах. Она транслирует преимущественно короткий жужжащий звук, из-за чего её иногда называют «жужжалкой». Ожидается, что «Радиостанция Судного дня» возобновит свою работу после восстановления энергоснабжения.

Примечательно, что 13 ноября 2025 года она вышла в эфир и передала слово «ржавленье». Смысл сообщения, как и всегда, не понятен. Но удивительно то, что аппарат, который постоянно удивлял новым набором звуков, повторил сообщение. Точно такое же слово «жужжалка» передала в 2022 году перед началом СВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше