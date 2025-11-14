«Радиостанция Судного дня» замолчала после повтора сообщения с 2022 года: вот что случилось

«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии», — говорится в сообщении источника.
УВБ-76 — это военная радиостанция, разработанная в 1970-х годах. Она транслирует преимущественно короткий жужжащий звук, из-за чего её иногда называют «жужжалкой». Ожидается, что «Радиостанция Судного дня» возобновит свою работу после восстановления энергоснабжения.
Примечательно, что 13 ноября 2025 года она вышла в эфир и передала слово «ржавленье». Смысл сообщения, как и всегда, не понятен. Но удивительно то, что аппарат, который постоянно удивлял новым набором звуков, повторил сообщение. Точно такое же слово «жужжалка» передала в 2022 году перед началом СВО.
