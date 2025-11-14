Госдума планирует принять закон по возврату пива на стадионы к Новому году

Первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев сообщил «ТАСС», что поправки по продаже пива на российских стадионах могут внести до конца 2025 года.
Он отметил, что после консультаций с ведомствами дали зелёный свет, и сейчас идет подготовка законопроекта ко второму чтению. Свищев считает, что решение будет положительным и клубы смогут получить дополнительный доход.
По словам парламентария, поправки актуализируют и постараются принять к новому году.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Во время чемпионата мира 2018 года он временно не применялся. Отмена запрета поддерживается РФС, РПЛ и Минспортом. Против выступают Минздрав и проект «Трезвая Россия».
