Госдума планирует принять закон по возврату пива на стадионы к Новому году

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Во время чемпионата мира 2018 года он временно не применялся. Отмена запрета поддерживается РФС, РПЛ и Минспортом. Против выступают Минздрав и проект «Трезвая Россия».