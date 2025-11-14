Шпионы у вас дома: эксперт предупредил об опасности смартфонов и колонок

Современный дом все чаще напоминает шпионский триллер, где главные роли исполняют умные устройства. О потенциальных рисках для приватности владельцев умных колонок, смартфонов и даже телевизоров рассказали эксперты в области кибербезопасности. По их мнению, многие гаджеты, созданные для комфорта, могут вести скрытую слежку, а их владельцы даже не догадываются, что их личные разговоры становятся предметом интереса третьих лиц.
Опасны ли умные колонки.
IT-эксперт Эльдар Муртазин в беседе с aif.ru призвал пользователей критически относиться к любым устройствам, и особенно к умным колонкам.
«Стоит отказываться от умных колонок, потому что они постоянно включены. Микрофон работает, что они передают в компанию создателя, неизвестно», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что умные колонки — это идеальные шпионы. Их главная опасность — в расположении и привыкании пользователей. «Учитывая, что они стоят там, где люди разговаривают, забывают об их наличии, это опасно», — уточнил собеседник издания.
Муртазин привел и конкретный пример уязвимости, касающийся одного из самых популярных устройств на российском рынке.
«Более того, если говорить про умные колонки, у Яндекса утекали все исходные коды “Алисы”. Исходя из этого потенциально колонки более уязвимы, чем любой другой продукт», — заявил эксперт.
Такие утечки создают дополнительные риски, так как злоумышленники могут найти в коде бреши для несанкционированного доступа.
Телевизор, который смотрит тебя.
Однако проблема не ограничивается только умными колонками. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в разговоре с aif.ru обратил внимание на другие умные устройства, в первую очередь — телевизоры. Он пояснил, что слежка может быть даже не незаконной, а прописанной в соглашении, которое пользователи принимают, не читая.
«В пользовательском соглашении вполне могут быть обозначены пункты о том, что пользователь не возражает против передачи данных и так далее», — пояснил Раевский.
Эксперт добавил, что «зафиксированы реальные случаи с телевизорами популярной корейской компании, в которые было встроено оборудование для видеоконференции: веб-камера и микрофон записывали в постоянном режиме обстановку в комнате пользователя и передавала информацию». Таким образом, привычная техника в гостиной может превратиться в камеру наблюдения, транслирующую вашу личную жизнь.
Когда мошенники подключаются к вашему дому.
Помимо добросовестных, но излишне любопытных производителей, угрозу представляют и киберпреступники. Раевский предупредил, что со временем в любом устройстве появляются уязвимости.
«Внешние хакеры подключаются к миллиону устройств для совершения масштабных DOS-атак, внедряют специальное зловредное ПО, и информация начинает поступать на отдельный определенный узел», — сказал эксперт.
Он констатировал, что «проблема безопасного использования умных устройств на сегодняшний день очень серьезная». Самым уязвимым устройством Раевский назвал смартфон, поскольку он всегда под рукой, оснащен мощной камерой и микрофоном.
Инструкция по выживанию: как защититься от гаджетов-шпионов.
Что же делать обычному пользователю, который не хочет отказываться от благ технологий, но заботится о своей безопасности? Специалисты дают конкретные рекомендации.
Эльдар Муртазин советует владельцам смартфонов на Android взять под контроль разрешения для приложений. «Тем, кто боится шпионов на андроиде, что голосовые ассистенты работают и прочее, можно отозвать доступ к микрофону у приложения. Так же не нужно активировать фразу “Ok, google”, — объяснил он. Это простой, но эффективный способ ограничить фоновое прослушивание.