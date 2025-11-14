Шпионы у вас дома: эксперт предупредил об опасности смартфонов и колонок

Современный дом все чаще напоминает шпионский триллер, где главные роли исполняют умные устройства. О потенциальных рисках для приватности владельцев умных колонок, смартфонов и даже телевизоров рассказали эксперты в области кибербезопасности. По их мнению, многие гаджеты, созданные для комфорта, могут вести скрытую слежку, а их владельцы даже не догадываются, что их личные разговоры становятся предметом интереса третьих лиц.