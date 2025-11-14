Пенсионеров с жильём могут лишить льгот: в чём дело

Сивакова отметила, что информация из налоговой поступает в органы соцзащиты из деклараций, которые подают не только частные лица, но и самозанятые, и индивидуальные предприниматели. В зависимости от статуса, ставка налога на доходы от аренды составляет 13%, 4% или 6%. Важный момент — если пенсионер занимается сдачей жилья в аренду и при этом происходит превышение дохода, он рискует потерять свою государственную поддержку.