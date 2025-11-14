Пенсионеров с жильём могут лишить льгот: в чём дело

Такое решение в целом не противоречит закону, однако есть важный нюанс, который стоит учитывать, сообщает ИА DEITA.RU.
Если доходы от аренды превышают установленный прожиточный минимум, то у пенсионеров начинают сниматься социальные льготы. Об этом предупредила юрист Ирина Сивакова, подчеркнув, что нарушение этой границы может привести к потере поддержки, предусмотренной государством.
В числе льгот, которыми могут пожертвовать в случае превышения дохода, есть как федеральные, так и региональные. Федеральные — это субсидии на оплату коммунальных услуг и капитальный ремонт. Региональные льготы — адресная социальная помощь и денежные выплаты для ветеранов труда.
Обращаясь за этими льготами, пенсионеры должны быть готовы к тому, что органы социальной защиты регулярно проверяют их доходы. Особенно активно в этом помогают данные налоговой службы. В ФНС собирают сведения о доходах граждан, и там в том числе фиксируются суммы, полученные от аренды жилья.
Сивакова отметила, что информация из налоговой поступает в органы соцзащиты из деклараций, которые подают не только частные лица, но и самозанятые, и индивидуальные предприниматели. В зависимости от статуса, ставка налога на доходы от аренды составляет 13%, 4% или 6%. Важный момент — если пенсионер занимается сдачей жилья в аренду и при этом происходит превышение дохода, он рискует потерять свою государственную поддержку.
В частности, в этом случае теряются и налоговые льготы, такие как вычеты. Однако некоторые льготы, связанные с не зависящими от доходов благами, например компенсации за санаторно-курортное лечение, сохраняются вне зависимости от уровня дохода.
Отметим, что уклонение от уплаты налогов, делая это скрытно и ища способы уменьшить налоговые обязательства, — весьма рискованный путь. Налоговая служба легко может обнаружить несостыковки между заявленными доходами и расходами.
Например, если на банковских счетах замечают регулярные крупные взносы или существенные расходы, которых не подтверждает доход, налоговики запустят проверку. Кроме того, управляющие компании активно помогают следить за легальностью сдачи жилья.
Они обращают внимание на перерасход воды и электроэнергии, а также на растущую задолженность по квартплате — признаки того, что в квартире, несмотря на фиктивное отсутствие жильцов, кто-то фактически живет. Все эти нюансы делают очевидным, что лучше всего оформлять сдачу жилья официально.
Тогда не придется бояться штрафов, и в случае возникновения проблем с жильцами их можно будет решить через суд. Нелегальные арендодатели же лишены таких возможностей и рискуют столкнуться с неприятными последствиями.