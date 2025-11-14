Марочко: в Волчанске начнется массовая сдача в плен боевиков ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с aif.ru спрогнозировал сдачу боевиков ВСУ под Волчанском Харьковской области, объясняя это падением мотивации в украинской армии.
«Предполагаю, что факты сдачи в плен ВСУ в Волчанске будут и они будут наращиваться, поскольку сейчас мотивированных украинских боевиков очень и очень мало на линии боевого соприкосновения», — сказал Марочко.
Также он отметил, что противник пытается перегруппироваться в районе Волчанска.
«Противник здесь проводит перегруппировку, это не совсем отступление, но действуют они в этой тенденции», — пояснил военный эксперт.
Ранее «Северный ветер» писал, что подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска Харьковской области.