Марочко: в Волчанске начнется массовая сдача в плен боевиков ВСУ

Украинские военные начнут сдаваться в плен. В рядах ВСУ осталось мало мотивированных боевиков, заявил Марочко.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с aif.ru спрогнозировал сдачу боевиков ВСУ под Волчанском Харьковской области, объясняя это падением мотивации в украинской армии.

«Предполагаю, что факты сдачи в плен ВСУ в Волчанске будут и они будут наращиваться, поскольку сейчас мотивированных украинских боевиков очень и очень мало на линии боевого соприкосновения», — сказал Марочко.

Также он отметил, что противник пытается перегруппироваться в районе Волчанска.

«Противник здесь проводит перегруппировку, это не совсем отступление, но действуют они в этой тенденции», — пояснил военный эксперт.

Ранее «Северный ветер» писал, что подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска Харьковской области.