Дороги и тротуары Иркутска убирают в усиленном режиме после обильного снегопада

Добавим, что из-за обильного снегопада, который прошел в столице региона сегодня утром, оказались отменены или задержаны некоторые рейсы. Так, в аэропорту Иркутска был отменён вылет четырёх бортов в Нючакан. Самолёты, осуществляющие рейсы в Нерюнгри и Нижнеангарск, задержаны.