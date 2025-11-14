Дороги и тротуары Иркутска убирают в усиленном режиме после обильного снегопада

IrkutskMedia, 14 ноября. Очистку улиц в Иркутске проводят в усиленном режиме из-за обильного снегопада. По поручению мэра города Руслана Болотова подрядные организации обеспечивают бесперебойное движение транспорта и безопасность пешеходов в условиях непогоды. Ночью проезжие части и пешеходные зоны во всех районах были обработаны противогололедными материалами, сообщили в пресс-службе администрации города.
В настоящее время специалисты ручным способом производят очистку тротуаров от снега на улицах: Марата, Свердлова, Дыбовского, Карла Либкнехта, Александра Невского, Лыткина, Братская, Дорожная, Урожайная, Декабрьских Событий, Тимирязева, Горная, Красноармейская, Лапина, Грязнова, Киевская, Бабушкина, Трилиссера, Карла Маркса, Академическая, Мухиной, Театральная, Трактовая.
Также для очистки дорог задействована техника на улицах: Сухэ-Батора, Канадзавы, Баррикад, Октябрьской Революции, Софьи Перовской, 5-й Армии, Ушаковской, Кожова, Волжской, Советской, Франк-Каменецкого, Чкалова, Ядринцева, Розы Люксембург, Академика Образцова, Баумана, Блюхера, Тухачевского, Томсона, Тельмана, Лермонтова.
Кроме того, проводится расчистка остановок общественного транспорта на улицах: Депутатской, Ширямова, Байкальской, Партизанской, Богдана Хмельницкого, Чехова, Литвинова, Шевцова, Напольной, Карпинской, Маршала Конева, Бульваре Рябикова.
«В условиях интенсивного снегопада организован комплекс мероприятий по содержанию транспортных артерий. Механизированная очистка улиц сочетается с ручной уборкой пешеходных зон. Особое внимание уделяем подходам к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Работа ведется на общественных территориях, мостах и путепроводах, а управляющие организации держат на контроле содержание придомовых пространств.
Добавим, что из-за обильного снегопада, который прошел в столице региона сегодня утром, оказались отменены или задержаны некоторые рейсы. Так, в аэропорту Иркутска был отменён вылет четырёх бортов в Нючакан. Самолёты, осуществляющие рейсы в Нерюнгри и Нижнеангарск, задержаны.