В Омске прилично задержался самолет, улетающий в столицу Татарстана

Не вылетел вовремя сегодня из омского аэропорта самолет авиакомпании «Икар», следующий в столицу Татарстана. Вылет по расписанию этого рейса должен был состояться в 6:45, но по необъяснимым причинам он был отложен до 10:00. Это задержка оказалась сегодня самой затяжной: еще три самолета не улетели сегодня вовремя в Москву, однако их опоздание не превысило 60 минут.