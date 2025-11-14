Ричмонд
В Омске прилично задержался самолет, улетающий в столицу Татарстана

Рейс авиалайнера компании «Икар» в Казань, судя по онлайн табло омского аэропорта, отложен на три часа.

Источник: Комсомольская правда

Надолго задержался сегодня, 14 ноября, авиарейс компании «Икар» по сравнению с другими «опоздавшими». Пассажирам, вылетающим из Омска в Казань, придется ждать своего самолета более трех часов.

Не вылетел вовремя сегодня из омского аэропорта самолет авиакомпании «Икар», следующий в столицу Татарстана. Вылет по расписанию этого рейса должен был состояться в 6:45, но по необъяснимым причинам он был отложен до 10:00. Это задержка оказалась сегодня самой затяжной: еще три самолета не улетели сегодня вовремя в Москву, однако их опоздание не превысило 60 минут.