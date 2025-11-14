Расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник в Херсонской области

Подразделения 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» сообщили о ликвидации украинского разведывательного дрона H10 Poseidon в Херсонской области. По данным Минобороны России, средство воздушного наблюдения было обнаружено во время планового дежурства, когда комплекс осуществлял прикрытие позиций армии.