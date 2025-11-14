Подразделения 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» сообщили о ликвидации украинского разведывательного дрона H10 Poseidon в Херсонской области. По данным Минобороны России, средство воздушного наблюдения было обнаружено во время планового дежурства, когда комплекс осуществлял прикрытие позиций армии.
Оператор ЗРК «Оса-АКМ» зафиксировал появление высотной цели в зоне ответственности и установил, что это беспилотник самолётного типа, выполнявший разведывательный полёт над левобережной частью региона. После подтверждения характеристик объекта расчёт подготовил и осуществил пуск ракеты.
Запущенный с комплекса боеприпас поразил цель примерно в восьми километрах от позиции, в результате чего дрон был полностью выведен из строя.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают наступление в районе Волчанска в Харьковской области, активное продвижение идет на юго-западном направлении.