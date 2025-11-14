Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил украинский беспилотник в Херсонской области

Вражеский дрон был полностью выведен из строя.

Источник: ru.freepik.com

Подразделения 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» сообщили о ликвидации украинского разведывательного дрона H10 Poseidon в Херсонской области. По данным Минобороны России, средство воздушного наблюдения было обнаружено во время планового дежурства, когда комплекс осуществлял прикрытие позиций армии.

Оператор ЗРК «Оса-АКМ» зафиксировал появление высотной цели в зоне ответственности и установил, что это беспилотник самолётного типа, выполнявший разведывательный полёт над левобережной частью региона. После подтверждения характеристик объекта расчёт подготовил и осуществил пуск ракеты.

Запущенный с комплекса боеприпас поразил цель примерно в восьми километрах от позиции, в результате чего дрон был полностью выведен из строя.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают наступление в районе Волчанска в Харьковской области, активное продвижение идет на юго-западном направлении.