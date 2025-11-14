Содействие занятости: более 283 тысяч человек получили помощь

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 161,7 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места — 13,1 тыс. чел.; на молодежную практику — 25,6 тыс. чел.; на общественные работы — 98,7 тыс. чел.; в рамках проектов «Серебряный возраст» — 17,9 тыс. чел., «Первое рабочее место» — 6,2 тыс. чел., «Контракт поколений» — 289 чел.
Для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдано 8 968 грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге).
Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 55,9 тыс. безработных, из них 51,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.
Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 48,4 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 27 тыс. человек.
На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 8 901 человек, из них завершили обучение 4 673 человека. После завершения обучения трудоустроено 2 256 человек.
Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 331,3 тыс. человек.
Необходимо отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.
Так, на 1 ноября 2025 года трудоустроено 714 тыс. человек, в том числе: в рамках активных мер содействия занятости населения — 170,7 тыс. чел.; на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда — 175,7 тыс. чел.; в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 333,6 тыс. чел.; в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами — 34 тыс. человек.