Содействие занятости: более 283 тысяч человек получили помощь

Так, на 1 ноября 2025 года трудоустроено 714 тыс. человек, в том числе: в рамках активных мер содействия занятости населения — 170,7 тыс. чел.; на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда — 175,7 тыс. чел.; в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 333,6 тыс. чел.; в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами — 34 тыс. человек.