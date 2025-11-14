«Находиться в классах опасно»: сельчане жалуются на состояние школы в Туркестанской области

Школу в селе Корикты построили всего 12 лет назад, но сельчане уже считают ее аварийной. Они жалуются на состояние первого этажа: пол просел, стены в трещинах, что делает пребывание детей в классах опасным.
Житель села Махамбет Кырбасов рассказал, что в середине класса пол просел на 30−35 см, парты и стулья стоят криво. Примерно 90% нижнего этажа находится в таком состоянии. Аналогичная ситуация наблюдается и в спортзале, а во время дождя у школы протекает крыша.
Руководство учебного заведения опасается, что без ремонта стены могут рухнуть прямо на учеников. В отчаянии сотрудники школы начали самостоятельно менять ситуацию в двух кабинетах, ломая бетон в надежде привлечь внимание к проблеме и найти спонсоров для ремонта здания своими силами.
Заместитель директора школы Турысбек Апбазов пояснил, что они три года просят выделить средства на капитальный ремонт, но так и не получили финансирования. Даже на текущий ремонт подали смету, но она не была одобрена, и школа дошла до такого состояния.
В районном отделе образования сообщили, что вопрос только недавно взяли на контроль и направили письмо в область. Подготовлена смета на ремонтные работы на сумму 88 млн тенге, и документы направлены в областное управление образования для рассмотрения бюджета. Ремонт будет проводиться поэтапно, в зависимости от финансовых возможностей.
Сельчане обеспокоены и требуют оперативного решения проблемы, так как дети ежедневно находятся под угрозой. В Жетысайском районе еще десять школ не ремонтируются из-за отсутствия финансирования. Коллектив школы № 125 в Шымкенте также переживает за учащихся, так как построенный всего 8 лет назад спортзал признан аварийным и непригодным для занятий.