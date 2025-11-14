В Красноярске обустроят ещё одну площадку для собак до конца года

По информации администрации Красноярска, в микрорайоне Преображенский начали обустраивать площадку для игр с собаками. Её создадут за счёт сэкономленных средств после торгов.
Площадка будет такой же, как другие в городе, появившиеся в этом году. Уже сделали планировку, начали отсыпку и ставят ограждение. Также установят барьеры, препятствия, тоннель и другие элементы с безопасным покрытием для животных. Работы делают с кинологами. Для хозяев появятся лавочки с навесами, урны и таблички с правилами.
Площадку для выгула жители просили обустроить в рамках преображения общественного пространства «Преолес». За его благоустройство проголосовали 32 тысяч красноярцев. Работы в рамках нацпроекта начнут весной 2026 года. Сейчас строители делают часть за счёт городского бюджета: обустраивают новые дорожки, освещение и собачью площадку.
Площадки для собак в городе обустраивают уже несколько лет, выбирая места по мнению жителей. Учитывают сети, расстояние от домов, санитарные нормы. Сейчас в городе 31 муниципальная площадка и пять от инвесторов. Недавно открыли две новые в Ленинском районе.