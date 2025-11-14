В Красноярске обустроят ещё одну площадку для собак до конца года

Площадка будет такой же, как другие в городе, появившиеся в этом году. Уже сделали планировку, начали отсыпку и ставят ограждение. Также установят барьеры, препятствия, тоннель и другие элементы с безопасным покрытием для животных. Работы делают с кинологами. Для хозяев появятся лавочки с навесами, урны и таблички с правилами.