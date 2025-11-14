Жители Иркутской области сдали полмиллиона монет на сумму более двух млн

В осенней акции «Монетная неделя» жители Иркутской области сдали в банки около 500 тысяч монет на общую сумму более двух миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Центрального банка России, акция проходила с 22 сентября по 4 октября, участники могли бесплатно обменять монеты на купюры или перевести средства на счет.