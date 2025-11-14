Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Иркутской области сдали полмиллиона монет на сумму более двух млн

Самыми редкими оказались 25-рублевые монеты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В осенней акции «Монетная неделя» жители Иркутской области сдали в банки около 500 тысяч монет на общую сумму более двух миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Центрального банка России, акция проходила с 22 сентября по 4 октября, участники могли бесплатно обменять монеты на купюры или перевести средства на счет.

— Чаще всего приносят монеты по 1 и 10 рублей — в этот раз их было более 250 тысяч. А самыми редкими оказались 25-рублевые монеты — всего 135 штук по всей области, — отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

Акция проводится по всей стране для возврата денег в оборот. Напомним, монеты являются законным платежным средством. В случае отказа в их приеме можно обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прожиточный минимум составит 20075 рублей в Приангарье в 2026 году.