Жители Иркутской области сдали полмиллиона монет на сумму более двух млн

В осенней акции «Монетная неделя» жители Иркутской области сдали в банки около 500 тысяч монет на общую сумму более двух миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Центрального банка России, акция проходила с 22 сентября по 4 октября, участники могли бесплатно обменять монеты на купюры или перевести средства на счет.
— Чаще всего приносят монеты по 1 и 10 рублей — в этот раз их было более 250 тысяч. А самыми редкими оказались 25-рублевые монеты — всего 135 штук по всей области, — отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.
Акция проводится по всей стране для возврата денег в оборот. Напомним, монеты являются законным платежным средством. В случае отказа в их приеме можно обратиться в Роспотребнадзор.
