14 ноября в Красноярске откроется каток на Стрелке

14 ноября в 19:00 состоится открытие катка на Стрелке, сообщили в администрации Красноярска.
Для жителей и гостей города подготовили праздничную программу. Так, на льду представят цирковые номера с акробатическими элементами на коньках и пиротехникой. Помимо этого, запланированы выступление хора и танцевальные номера.
В 20:00 стартует массовое катание, во время которого участников ждут розыгрыши, викторины и подарки.
Кстати, в зоне отдыха можно будет выпить кофе или чай, переобуться и воспользоваться бесплатными ячейками для хранения вещей.
Добавим, что каток будет работать в будни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 09:30. Продолжительность сеансов — 90 мин. Перерыв составит 30 мин.
Стоимость входа в будние дни — 270 ₽, в выходные и праздники — 420 ₽ Льготный билет стоит 125 ₽ Для детей до 6 лет вход свободный.
Также будет доступен прокат коньков. За эту услугу придётся отдать 250 ₽
Ассистент фигуриста будет стоить 300 ₽