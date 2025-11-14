Ричмонд
14 ноября в Красноярске откроется каток на Стрелке

В 19:00 на льду представят цирковые номера с акробатическими элементами на коньках и пиротехникой.

Источник: Krasnoyarskmedia

14 ноября в 19:00 состоится открытие катка на Стрелке, сообщили в администрации Красноярска.

Для жителей и гостей города подготовили праздничную программу. Так, на льду представят цирковые номера с акробатическими элементами на коньках и пиротехникой. Помимо этого, запланированы выступление хора и танцевальные номера.

В 20:00 стартует массовое катание, во время которого участников ждут розыгрыши, викторины и подарки.

Кстати, в зоне отдыха можно будет выпить кофе или чай, переобуться и воспользоваться бесплатными ячейками для хранения вещей.

Добавим, что каток будет работать в будни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 09:30. Продолжительность сеансов — 90 мин. Перерыв составит 30 мин.

Стоимость входа в будние дни — 270 ₽, в выходные и праздники — 420 ₽ Льготный билет стоит 125 ₽ Для детей до 6 лет вход свободный.

Также будет доступен прокат коньков. За эту услугу придётся отдать 250 ₽

Ассистент фигуриста будет стоить 300 ₽