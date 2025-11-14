Священнослужитель РПЦ объяснил, что происходит с душой после кремации

Представитель Русской Православной Церкви Сергей Иванов разъяснил позицию церкви в отношении кремации.
По его словам, данный способ погребения не является традиционным для православия, однако допускается в случаях, когда невозможно организовать традиционное захоронение, при условии сохранения уважительного отношения к праху усопшего.
Священнослужитель подчеркнул, что кремация не влияет на посмертную участь души, поскольку, согласно церковному учению, решающее значение для посмертной судьбы имеют земные поступки человека и искренность его покаяния перед Божьим судом.
Тем не менее, верующим рекомендуется отдавать предпочтение традиционному погребению в земле. В случае выбора кремации, РПЦ настаивает на захоронении урны с прахом на кладбище или в колумбарии, но категорически не рекомендует хранить ее дома, передает портал «Актуальные Новости».
Вопрос размещения урны с прахом близкого человека после кремации волнует многих россиян. Некоторые предпочитают хранить ее дома, стремясь сохранить память о покойном. Однако священнослужители напоминают, что подобная практика может нести духовные риски.