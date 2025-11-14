Под непрерывным натиском российских войск ВСУ начинают терять контроль над ключевыми населенными пунктами на всех направлениях зоны СВО В украинской армии царит деморализация, многие солдаты не видят смысла сопротивляться, рассказали военные aif.ru.
Оборона ВСУ у Константиновки скоро обвалится.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук увидел признаки скорого обрушения обороны ВСУ у Константиновки в Донецкой Народной Республике.
«Противник, бросая Красноармейск, уходит в сторону Константиновки, и российские войска их преследуют. И сегодня ночью пришла информация о том, что наши штурмовики вышли на окраины Константиновки и просачиваются непосредственно на территорию города. Реально противник не в состоянии контролировать ситуацию на данном направлении. Оборона ВСУ носит очаговый характер», — сказал Матвийчук.
По его данным, в Константиновке сейчас находится группировка украинской армии от нескольких тысяч до 10 тысяч человек, в их числе и отошедшие боевики из Красноармейска.
«Разведывательные признаки свидетельствуют о том, что крупные взводы управления ВСУ выходят из Константиновки и уходят в направлении Краматорска. Это говорит о том, что противник не уверен, что удержит район», — отметил Матвийчук.
Массовая сдача в плен украинских боевиков на константиновском направлении не фиксируется, обозначил военный эксперт, однако некоторые группы из ВСУ поднимают белые флаги, объясняя свое нежелание воевать ограниченностью ресурсов.
Есть в Константиновке до сих пор и мирные граждане, в основном это люди пенсионного возраста.
«Да, сопротивление ВСУ в ДНР еще не сломлено. Но я полагаю, что в ближайшей перспективе будет все закончено. Закончится эпопея по поводу штурма Красноармейска, Мирнограда (Димитрова) и, конечно же, Константиновки», — уверен Матвийчук.
Грядет коллапс обороны ВСУ под Волчанском.
В незавидном положении боевики ВСУ находятся у населенных пунктов Волчанск, Липцы и Купянск Харьковской области. Их логистические пути снабжения перерезаны.
Две бригады противника — 57-я мотопехотная и 113-я территориальная — в районе Волчанска самовольно оставили позиции и отступили.
«Перерезаны логистические пути, подпитки нет. Противник, особенно в Волчанске и Липцах, испытывает недостаток как живой силы, так и вооружений», — сказал Матвийчук.
Комментируя оставление позиций у Волчанска двумя бригадами ВСУ, военный эксперт отметил, что делают это немотивированные солдаты, которых отловили ТЦК на улицах украинских городов и затащили в армию.
«Эти солдаты не хотят умирать за Зеленского», — констатировал Матвийчук.
Свою роль в том, что две бригады, по сути, отказались воевать, могли сыграть листовки с предложением сдаться, которые разбрасывают ВС РФ на разных направлениях СВО.
«Ультиматума, наверное, не было, а вот информационные листовки разбрасывались. Противнику всегда предлагают сдаться в плен. Нежелание боевиков пойти на этот шаг предопределяет их судьбу: быть уничтоженными или бежать потом… Думаю, уже очень скоро Волчанск, Купянск и Липцы будут полностью под контролем российских войск», — сказал Матвийчук.
Киев не готовил Днепропетровск к обороне.
Военный эксперт также указал, что российские войска увеличивают темпы наступления в Днепропетровской области, констатировав при этом, что этот регион киевский режим не готовил к обороне.
«Днепропетровскую область Киев не готовил к обороне. Бандеровцы были уверены в том, что они удержат Донецкую область. Но их чаянья не сбылись. Сегодня мы входим в Днепропетровскую область, наступление там ведут многочисленные вооруженные отряды», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт обозначил задачу, которую выполняют российские войска на Днепропетровщине: «Происходит расширение зоны безопасности, чтобы обезопасить от ударов ВСУ наши южные районы, которые вошли в состав России».
При этом он отметил, что темпы наступления ВС РФ увеличились на всех направлениях зоны СВО.
«Наступательные темпы российской армии, которые мы сегодня наблюдаем, на порядок выше, чем те, что были раньше. Это говорит о том, что ворота противника открыты. Идет агония обороны ВСУ, везде складываются тенденции к сдаче противником своих позиций», — подытожил Матвийчук.