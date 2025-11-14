Задержавшиеся на орбите китайские космонавты вернутся 14 ноября

Экипаж миссии «Шэньчжоу-20», который дольше запланированного оставался на станции «Тяньгун» из-за повреждений, вызванных космическим мусором, должен вернуться на Землю 14 ноября. Первоначально посадка ожидалась 5 ноября, но после столкновения аппарата с мелкими обломками график был пересмотрен.