Задержавшиеся на орбите китайские космонавты вернутся 14 ноября

Экипаж миссии «Шэньчжоу-20», который дольше запланированного оставался на станции «Тяньгун» из-за повреждений, вызванных космическим мусором, должен вернуться на Землю 14 ноября. Первоначально посадка ожидалась 5 ноября, но после столкновения аппарата с мелкими обломками график был пересмотрен.
Согласно обновлённым данным, космонавты вернутся на посадочную площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Их доставит корабль «Шэньчжоу-21», который будет использоваться для завершения миссии.
Представители китайской программы пилотируемых полётов сообщили, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо, а подготовка к возвращению проходит в штатном режиме.
Ранее Китай произвел успешный запуск ракеты-носителя «Лицзянь-1 Y9», доставившей на орбиту два экспериментальных спутника.