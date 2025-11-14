Ричмонд
Левитт: американские демократы превращаются в коммунистов

Демократы «ничего не делают», занимаясь лишь критикой в адрес Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Демократическая партия Соединённых Штатов превращается в коммунистическую, заявил пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт.

Она отметила, что «интересы рабочих людей» приходится отстаивать членам Республиканской партии.

«Демократическая партия в полном раздрае. И, по правде говоря, они в этом состоянии последние десять лет: с тех пор, как президент Трамп появился на политической сцене. Демократическая партия в действительности становится полноценной коммунистической партией», — сказала Левитт.

Она отметила, что демократы «ничего не делают», занимаясь лишь критикой в адрес Трампа.

Ранее Трамп заявил, что большая часть представителей Демократической партии в Конгрессе Соединённых Штатов наслаждалась страданиями миллионов американцев, столкнувшихся с трудностями из-за шатдауна.

