Пассажиры омского аэропорта не смогли вовремя улететь в Москву и Казань

Согласно данным онлайн-табло, рейс на Москву, запланированный на 5:40, вылетел только в 7:09. Другой рейс в столицу, намеченный на 7:05, перенесен на 8:00. Самый длительный простой ожидает пассажиров рейса в Казань — вылет задержан с 6:45 до 10:00.
Причины сбоя расписания официально не комментируются. Известно, что только для одного из рейсов задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
Ситуация может отразиться на дальнейшем расписании аэропорта. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылете непосредственно у авиаперевозчиков.