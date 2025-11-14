«Энергия зашкаливает»: в Белом доме рассказали об уникальной возможности Трампа

В Белом доме рассказали об уникальных возможностях президента США Дональда Трампа. Вице-президент Джей ди Вэнс сообщил, что глава Штатов может не спать по 20 часов в сутки. Об этом он рассказал в интервью изданию Fox News.
«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время. Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает», — рассказал вице-президент.
Таким образом Вэнс подтвердил отменное здоровье Трампа. Терапевт Шон Барбабелл, осмотрев главу государства, пришел к следующему выводу: «Здоровье Трампа крепкое, жизненные показатели высокие».
Недавно в США разразился скандал из-за бывшего лидера Белого дома Джо Байдена. В СМИ появилась информация, что экс-президент США, когда находился на своем посту, не мог отдавать отчет своим действиям. Постоянные курьезные ситуации, в которые попадал Байден, лишь доказывают недееспособность политика.