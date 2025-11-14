Жители Иркутской области сдали в банки свыше 2 млн рублей монетами

IrkutskMedia, 14 ноября. Жители Иркутской области в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» (12+), которая проходила с 22 сентября по 4 октября, принесли в банки почти 500 тысяч монет на общую сумму свыше 2 млн рублей. Все желающие смогли прийти в банки и бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить сумму на свой банковский счет.
Как сообщает пресс-служба иркутского отделения Банка России, заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев подчеркнул, что жители Приангарья дважды в год достаточно активно участвуют в акции.
«Чаще всего в банки приносят монеты номиналом 10 и 1 рубль. В этот раз в копилках нашли более 250 тысяч таких монет. А вот самой редкой оказалась монета номиналом 25 рублей. Таких принесли всего 135 штук на всю область», — уточнил он.
Цель «Монетной недели» — вернуть монеты в денежный оборот, которые бездействуют в копилках и кошельках.
Банк России напоминает: монеты — это законное средство платежа. Ими можно свободно расплачиваться при покупках. Если у вас отказались принимать мелочь при расчёте за товары или услуги, необходимо сообщить об этом в Роспотребнадзор.