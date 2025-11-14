Диетолог Кованова сказала, сколько апельсинов можно съесть в день без вреда

Не более двух апельсинов в день можно съесть без вреда для здоровья заявила aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
Несмотря на то, что апельсины содержат в своем составе бета-каротин, фолиевую и аскорбиновую кислоты, витамины группы В и ряд минералов, эти цитрусовые нельзя бесконтрольно употреблять.
«Ежедневно можно съедать два средних апельсина. Если фрукт большой, то один. Также нужно обращать внимание на сорт цитрусовых. Более сладкие красные от нормы нужно ограничить в два раза из-за количества углеводов в них», — объяснила эксперт.
Диетолог подчеркнула, что если съесть цитрусов больше нормы, но возможна аллергическая реакция.
Ранее Кованова рассказала об особенностях зимней диеты.