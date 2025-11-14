Потерял доверие: в Омской области депутата лишили полномочий за скрытие доходов

Прокуратура Омского района в ходе проверки выявила факт непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год депутатом Совета Калининского сельского поселения. В целях устранения нарушений прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.