Потерял доверие: в Омской области депутата лишили полномочий за скрытие доходов

После вмешательства прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Совета Калининского сельского поселения. «Слугу народа» попросили «на выход» в связи с утратой доверия.
Прокуратура Омского района в ходе проверки выявила факт непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год депутатом Совета Калининского сельского поселения. В целях устранения нарушений прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.
Отметим, что неисполнение вышеуказанной обязанности является безусловным основанием для досрочного прекращения полномочий по причине утраты доверия. С этим доводом согласился суд, досрочно прекратив полномочия депутата Совета Калининского сельского поселения в связи с утратой доверия.