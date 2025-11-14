Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потерял доверие: в Омской области депутата лишили полномочий за скрытие доходов

Своего места и гордого звания «депутат» лишился представитель Совета Калининского сельского поселения Омского района.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Совета Калининского сельского поселения. «Слугу народа» попросили «на выход» в связи с утратой доверия.

Прокуратура Омского района в ходе проверки выявила факт непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год депутатом Совета Калининского сельского поселения. В целях устранения нарушений прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.

Отметим, что неисполнение вышеуказанной обязанности является безусловным основанием для досрочного прекращения полномочий по причине утраты доверия. С этим доводом согласился суд, досрочно прекратив полномочия депутата Совета Калининского сельского поселения в связи с утратой доверия.