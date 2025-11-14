Депутат думы принял участие в торжественном запуске теплового луча в Рабочем

— Этот проект является воплощением инженерного мастерства, командного духа и упорства. Такие проекты не реализовывались с советских времен. Но главное, чего хотел бы я пожелать — чтобы мы не останавливались на достигнутом и в кратчайшие сроки приступили к строительству нового теплоисточника, — сказал депутат.