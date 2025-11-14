Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат думы принял участие в торжественном запуске теплового луча в Рабочем

В Иркутске торжественно запустили тепловой луч в предместье Рабочем.

16

11 ноября в Иркутске торжественно запустили тепловой луч в Правобережном округе. Заместитель председателя думы города Иркутска Александр Друзенко принял участие в торжественному мероприятии.

Байкальская энергетическая компания на средства федерального кредита построила магистраль, которая даст тепло для более чем 1 миллиону квадратных метров будущих новостроек и значительно улучшит экологическую ситуацию. Более 150 специалистов подрядных организаций строили луч.

— Этот проект является воплощением инженерного мастерства, командного духа и упорства. Такие проекты не реализовывались с советских времен. Но главное, чего хотел бы я пожелать — чтобы мы не останавливались на достигнутом и в кратчайшие сроки приступили к строительству нового теплоисточника, — сказал депутат.