Депутат думы принял участие в торжественном запуске теплового луча в Рабочем

11 ноября в Иркутске торжественно запустили тепловой луч в Правобережном округе. Заместитель председателя думы города Иркутска Александр Друзенко принял участие в торжественному мероприятии.
Байкальская энергетическая компания на средства федерального кредита построила магистраль, которая даст тепло для более чем 1 миллиону квадратных метров будущих новостроек и значительно улучшит экологическую ситуацию. Более 150 специалистов подрядных организаций строили луч.
— Этот проект является воплощением инженерного мастерства, командного духа и упорства. Такие проекты не реализовывались с советских времен. Но главное, чего хотел бы я пожелать — чтобы мы не останавливались на достигнутом и в кратчайшие сроки приступили к строительству нового теплоисточника, — сказал депутат.