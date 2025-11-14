Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров сегодня, 14 ноября. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале администрации региона.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации была отражена атака БПЛА на объекты энергетического сектора Волгоградской области. Все жизненно важные системы работают в штатном режиме», — заявил Бочаров.

Он также отметил, что жилые здания не пострадали, а случаев ранения людей нет. Бочаров подчеркнул, что ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для жителей области.

Немногим ранее стало известно о противоположной ситуации в соседнем городе. В ночь на 14 ноября в Саратове объявили атаку БПЛА. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за обломков. Кроме того, в Саратове через приложение МЧС России было разослано экстренное сообщение с рекомендациями.

