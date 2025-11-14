В Волгоградской области отражена атака БПЛА на энергетическую инфраструктуру

ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров сегодня, 14 ноября. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале администрации региона.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации была отражена атака БПЛА на объекты энергетического сектора Волгоградской области. Все жизненно важные системы работают в штатном режиме», — заявил Бочаров.
Он также отметил, что жилые здания не пострадали, а случаев ранения людей нет. Бочаров подчеркнул, что ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для жителей области.
Немногим ранее стало известно о противоположной ситуации в соседнем городе. В ночь на 14 ноября в Саратове объявили атаку БПЛА. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за обломков. Кроме того, в Саратове через приложение МЧС России было разослано экстренное сообщение с рекомендациями.