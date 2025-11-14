Ричмонд
Электронные дневники могут получить новую функцию: в Госдуме предложили с помощью платформы обучать школьников безопасности

В России хотят размещать в дневниках материалы о безопасности для школьников.

Источник: Комсомольская правда

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила использовать дневник для систематической работы по безопасности школьников. Соответствующее обращение парламентарий направила министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.

В своем письме депутат отметила, что практически все российские школьники ежедневно пользуются такими платформами, как «Дневник.ру» и «МЭШ». Это создает уникальную возможность для регулярного распространения профилактических материалов в удобном и понятном для детей формате.

Лантратова предложила размещать в электронных дневниках контент, направленный на решение нескольких ключевых задач. Среди них — предотвращение контактов с подозрительными предметами на улице, повышение медиаграмотности для распознавания манипулятивного контента, выработка устойчивости к телефонному мошенничеству и обучение алгоритмам действий в опасных ситуациях.

Особый акцент парламентарий сделала на формате подачи информации. По ее мнению, наиболее эффективными будут визуальные материалы — тематические комиксы, инфографика и разбор реальных кейсов, которые доступно объяснят правильную последовательность действий.

Отдельным пунктом инициативы стало предложение о создании механизма экстренного оповещения. Через всплывающие окна в электронных дневниках можно будет оперативно доводить до учащихся важные предупреждения от МЧС России или МВД.

Прежде в Госдуме предложили приглашать участников специальной военной операции в школы, чтобы те могли проводить уроки по оказанию первой помощи. С соответствующей инициативой выступил депутат Бадма Башанкаев.