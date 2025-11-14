Минздрав требует от свердловчанина деньги за обучение — он ушел спасать бойцов на СВО

Молодой медик Артем (имя изменено по его просьбе), окончивший Уральский государственный медицинский университет по программе целевого обучения, оказался в неоднозначной ситуации. Дело в том, что вместо отработки в больнице Асбеста он отправился спасать жизни военнослужащих в зоне специальной военной операции. Тем временем минздрав выставил ему счет более чем на миллион рублей. Позиция самого медика по данному вопросу, а также положения действующего законодательства — в материале URA.RU.