Александр Скрябин поручил изменить подход к сносу аварийных деревьев

Вопрос сноса аварийных деревьев на планерном совещании поднял глава города Александр Скрябин. Сейчас данный вид работ разделен на два этапа: сначала — спил дерева, затем через какое-то время — выкорчевывание корней. Но далеко не всегда происходит именно так.
— Такую ситуацию необходимо «искоренять», а для этого менять подход к сносу аварийных деревьев. Подрядные организации должны удалять аварийные деревья сразу вместе с пнями, не оставляя их «на потом». Для этого необходимо включить в стоимость работ фрезеровку пней и отбирать подрядчиков, которые работают «под ключ», — поставил задачу глава города.
Александр Скрябин поручил заместителю главы Администрации города по ЖКХ Станиславу Марченко проработать этот вопрос, подчеркнув, что решение данной проблемы позволит ускорить процесс высадки новых деревьев вместо аварийных.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.