Александр Скрябин поручил изменить подход к сносу аварийных деревьев

Внешний облик города формируют в том числе деревья. Но у каждого из них есть свой срок жизни. И когда он подходит к концу, дерево становится аварийным, начинает представлять опасность для окружающих, и вместо него необходимо посадить новое. Чтобы это сделать, сначала надо убрать старое дерево.