В Красноярске провели уникальную операцию по коррекции врожденной аномалии лицевого скелета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Челюстно-лицевые хирурги Красноярской БСМП впервые в регионе провели сложную операцию по реконструкции височно-нижнечелюстного сустава и исправлению врожденной асимметрии лица.

Пациенткой стала женщина с отсутствием левого мыщелкового отростка, что привело к заметной деформации лица и нарушению жевательной функции. Команда хирургов разработала индивидуальный план лечения и изготовила протез сустава с использованием 3D-моделирования.

Во время операции специалистам предстояло решить сразу две задачи: восстановить симметрию лица и нормальную работу челюстного аппарата. В ходе вмешательства был установлен индивидуальный протез сустава и проведена ортогнатическая коррекция верхней челюсти.

Операция длилась около пяти часов и потребовала комплексного анестезиологического сопровождения. Первые дни после вмешательства пациентка находилась в реанимации, затем продолжила восстановление в профильном отделении. Реабилитация прошла успешно: восстановлена жевательная функция и устранена асимметрия лица.

«Эта операция, в силу своей сложности и редкости, является исключительной в медицинской практике. Успешный результат, сочетающей в себе передовые технологии и глубокие знания анатомии, открывает новые возможности для пациентов с врождёнными аномалиями лицевого скелета в регионе и подтверждает потенциал специалистов для выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств», — сообщили в краевом минздраве.