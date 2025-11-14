В Красноярске провели уникальную операцию по коррекции врожденной аномалии лицевого скелета

«Эта операция, в силу своей сложности и редкости, является исключительной в медицинской практике. Успешный результат, сочетающей в себе передовые технологии и глубокие знания анатомии, открывает новые возможности для пациентов с врождёнными аномалиями лицевого скелета в регионе и подтверждает потенциал специалистов для выполнения высокотехнологичных хирургических вмешательств», — сообщили в краевом минздраве.