Историческое здание в центре Иркутска продают за 7 млн рублей

Объявление о продаже появилось на популярном сайте, где недвижимость предлагают за 7 миллионов рублей. В описании подчеркивается уникальная дореволюционная архитектура здания и его связь с наследием известного нерчинского купца Михаила Бутина, который славился своим образованием и путешествиями, в том числе в Америку для изучения технологий добычи золота.