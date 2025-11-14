Ричмонд
Историческое здание в центре Иркутска продают за 7 млн рублей

Объект площадью 64 кв. м с участком 2 сотки расположен в Правобережном районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставили на продажу историческое здание. Объект площадью 64 кв. м с участком 2 сотки расположен в Правобережном районе, в Хасановском переулке (дом 15). Парковка для будущего владельца — уличная.

Объявление о продаже появилось на популярном сайте, где недвижимость предлагают за 7 миллионов рублей. В описании подчеркивается уникальная дореволюционная архитектура здания и его связь с наследием известного нерчинского купца Михаила Бутина, который славился своим образованием и путешествиями, в том числе в Америку для изучения технологий добычи золота.

