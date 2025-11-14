Учительницу из Колорадо арестовали за совращение и преследование школьника

В городе Сентенниал, штат Колорадо, арестована 28-летняя учительница Тереза Уэйлин по обвинению в совращении и преследовании ученика. По данным телеканала KMGH-TV, сексуальная связь между учительницей и подростком длилась более года, начиная с апреля 2023 года.
Уэйлин начала проводить время с учеником после уроков, чтобы поддержать его в связи с психологическими проблемами. Однако их отношения переросли в сексуальные. Учительница также тайно от родителей отвозила подростка в школу и забирала после занятий.
Когда в 2024 году школьник решил разорвать отношения с Уэйлин, чтобы встречаться с одноклассницей, она начала его преследовать, в том числе проезжая на машине возле его дома. Подросток заявил, что стал бояться учительницу.
После ареста Уэйлин признала свою вину, назвав свои действия неправильными и незаконными. Однако она также заявила, что стала жертвой манипуляций со стороны подростка, поскольку пыталась помочь ему с психологическими проблемами и «оказалась в ловушке этих отношений». Учительница заявила, что осознает тяжесть своего преступления и считает, что заслуживает тюремного срока. Расследование дела продолжается, и женщина находится под арестом, говорится в статье.
9 октября в американском штате Айова 32-летнюю преподавательницу Саманту Мейер-Дэвис приговорили к 20 годам тюремного заключения по обвинению в совращении 15-летнего ученика. Женщина вступала в сексуальный контакт со школьником в период с мая 2022 года по ноябрь 2023 года. При этом она неоднократно отрицала наличие неподобающих отношений с учеником, пока администрация школы не предоставила доказательства обратного.