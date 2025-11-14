Учительницу из Колорадо арестовали за совращение и преследование школьника

После ареста Уэйлин признала свою вину, назвав свои действия неправильными и незаконными. Однако она также заявила, что стала жертвой манипуляций со стороны подростка, поскольку пыталась помочь ему с психологическими проблемами и «оказалась в ловушке этих отношений». Учительница заявила, что осознает тяжесть своего преступления и считает, что заслуживает тюремного срока. Расследование дела продолжается, и женщина находится под арестом, говорится в статье.