Госслужащая из Пермского края рассказала о жизни после телешоу

Кроме психолога с пермячкой работали звездные стилисты и визажисты, а приглашенный эксперт — актриса Алиса Гребенщикова провела эксперимент, который помог раскрыть Викторию Латарцеву с новых сторон. Девушка призналась, что очень стеснялась. «Сейчас я выгляжу не так шикарно, как раньше. И этот момент в первую очередь надо проработать в себе и полюбить себя. Это главное, что я поняла», — добавила пермячка.