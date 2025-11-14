Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали шесть районов Ростовской области

Украина атаковала приграничный регион на юге России. Вражеские беспилотники совершили массированный налет на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены в шести районах города, уточнил губернатор.

Срочная новость.

Украина атаковала приграничный регион на юге России. Вражеские беспилотники совершили массированный налет на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены в шести районах города, уточнил губернатор.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше