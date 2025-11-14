ВСУ атаковали шесть районов Ростовской области

Срочная новость.
Украина атаковала приграничный регион на юге России. Вражеские беспилотники совершили массированный налет на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены в шести районах города, уточнил губернатор.
