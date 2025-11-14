Росавиация: аэропорты пяти городов РФ временно приостановили работу

До этого сообщалось, что аэропорты Северного Кавказа — Беслан и Северный — временно ограничили прием и выпуск самолетов. Ранее аналогичная ситуация произошла в Калужской области с аэропортом Грабцево, причины не сообщались. Федеральное агентство обещало информировать пассажиров. Кроме того, сообщалось, что аэропорты Краснодарского края и Геленджика приостановили свою работу. Пассажиров просят соблюдать рекомендации, описанные в правилах, и следить за изменениями времени рейсов с помощью специального информационного табло.