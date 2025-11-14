Ричмонд
Росавиация: аэропорты пяти городов РФ временно приостановили работу

Ограничения в нескольких аэропортах введены, чтобы обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Пять аэропортов России временно приостановили работу. Ограничения введены в соответствии с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Оренбург, Самара, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении от ведомства.

До этого сообщалось, что аэропорты Северного Кавказа — Беслан и Северный — временно ограничили прием и выпуск самолетов. Ранее аналогичная ситуация произошла в Калужской области с аэропортом Грабцево, причины не сообщались. Федеральное агентство обещало информировать пассажиров. Кроме того, сообщалось, что аэропорты Краснодарского края и Геленджика приостановили свою работу. Пассажиров просят соблюдать рекомендации, описанные в правилах, и следить за изменениями времени рейсов с помощью специального информационного табло.