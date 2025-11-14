Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента США

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что он подумает об участии в президентских выборах.
При этом Вэнс уточнил, что задумается об этом лишь после завершения промежуточных выборов в Конгресс, а также обязательно обсудит этот вопрос с Трампом.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом США об этом», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Fox News.
Вэнс не исключил, что госсекретарь США Марко Рубио может выдвинуть свою кандидатуру. При этом он назвал госсекретаря не соперником, а «коллегой».
«Если Марко когда-нибудь решит баллотироваться в президенты, ну что ж, разберёмся с этим, когда придёт время… Поэтому было бы нелепо с моей стороны говорить, что Марко — соперник. Нет, Марко — коллега», — рассказал Вэнс.
Напомним, Рубио назвал Вэнса главным кандидатом на выборах в 2028 году.
Ранее Вэнс заявил, что у Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации Соединённых Штатов.