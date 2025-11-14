Ричмонд
Вэнс допустил, что может задуматься над выдвижением на пост президента США

Вэнс назвал Марко Рубио не соперником, а «коллегой».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что он подумает об участии в президентских выборах.

При этом Вэнс уточнил, что задумается об этом лишь после завершения промежуточных выборов в Конгресс, а также обязательно обсудит этот вопрос с Трампом.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом США об этом», — сказал он.

Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Fox News.

Вэнс не исключил, что госсекретарь США Марко Рубио может выдвинуть свою кандидатуру. При этом он назвал госсекретаря не соперником, а «коллегой».

«Если Марко когда-нибудь решит баллотироваться в президенты, ну что ж, разберёмся с этим, когда придёт время… Поэтому было бы нелепо с моей стороны говорить, что Марко — соперник. Нет, Марко — коллега», — рассказал Вэнс.

Напомним, Рубио назвал Вэнса главным кандидатом на выборах в 2028 году.

Ранее Вэнс заявил, что у Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации Соединённых Штатов.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
