Утерянный номер телефона может лишить россиян денег и аккаунтов

Специалист добавил, что важно сразу уведомлять банк о смене номера и привязанных сервисах. Если не сделать это вовремя, информация о финансовых операциях в СМС и пароли будут приходить на старый номер. Аферисты могут воспользоваться этим, чтобы перевести деньги со счёта или оформить заявку на кредит. Эксперт также посоветовал изменить номер, привязанный к «Госуслугам», а затем заняться остальными сервисами, начиная с электронной почты и заканчивая соцсетями.