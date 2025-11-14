Хабаровские врачи спасли сердце бойца СВО

В Хабаровске команда врачей краевой клинической больницы имени Сергеева провела уникальную операцию по удалению осколков из сердца участника специальной военной операции, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мужчина более года жил с металлической дробью рядом с сердцем. Он страдал от постоянных болей и, преодолев тысячи километров от полевого госпиталя до Красноярска, был направлен на лечение в Хабаровск.
Операцию провели торакальные хирурги, кардиологи, анестезиологи и рентгенологи. Через три мини-разреза длиной не более сантиметра осколки извлекли, не останавливая сердце пациента ни на секунду.
«Локализация инородного тела рядом с магистральными сосудами требовала особой хирургической тактики. Стандартные инструменты здесь не подходят, но ультразвуковое оборудование позволило безопасно удалить осколки», — рассказал заведующий торакальным отделением Евгений Кашкаров.
Уже на следующий день после операции боец начал ходить и чувствовать себя лучше. Главный врач Андрей Субботин отметил: «Болевой синдром исчезает буквально за сутки, и бойцы видят, насколько безопасна и эффективна современная хирургия».
На память о спасении мужчина оставил осколки, извлечённые из сердца, как символ новой жизни и облегчения боли.
Медики больницы Сергеева продолжают развивать направления хирургии и готовятся к новым вызовам: в ближайшее время они приступят к операциям по восстановлению слуха бойцов СВО, страдающих последствиями минно-взрывных травм.