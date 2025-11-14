Старейший кинотеатр в Железногорске хотят капитально отремонтировать

Здание в стиле неоклассицизма стойко пережило советскую эпоху и бурные 90-годы, когда в помещениях кинотеатра размещался вещевой рынок. После «Спартак» передали в распоряжение театру кукол «Золотой ключик». На сегодняшний день была достигнута договоренность с Министерством культуры РФ о направлении Красноярскому краю федеральной субсидии в том числе и на ремонт кинотеатра.