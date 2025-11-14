Ричмонд
Старейший кинотеатр в Железногорске хотят капитально отремонтировать

В Железногорске решили привести в порядок здание кинотеатра «Спартак» 1952 года постройки.

Источник: Соцсети

В Железногорске решили привести в порядок здание кинотеатра «Спартак» 1952 года постройки. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Законодательного Собрания края Алексей Кулеш.

Здание в стиле неоклассицизма стойко пережило советскую эпоху и бурные 90-годы, когда в помещениях кинотеатра размещался вещевой рынок. После «Спартак» передали в распоряжение театру кукол «Золотой ключик». На сегодняшний день была достигнута договоренность с Министерством культуры РФ о направлении Красноярскому краю федеральной субсидии в том числе и на ремонт кинотеатра.

«Важно сохранить исторический облик здания: архитектурный стиль фасада, колонны, лепнину, внутреннюю отделку эпохи “сталинского ампира”. После капитального ремонта “Спартак” станет новым домом для театра», — заявил Алексей Кулеш.

Парламентарий также отметил, что после поступления федеральных денег предстоит найти средства на софинансирование в бюджете края. На заседании комитета Законодательного Собрания по культуре и образованию депутаты договорились с Министерством финансов и Министерством культуры края об особом контроле за реализацией этого проекта.