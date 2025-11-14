Ричмонд
Неожиданно стало известно, сколько часов Трамп может обходиться без сна

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс рассказал Fox News, что Дональд Трамп способен не спать до 20 часов подряд.

По его словам, если поездка длится столько времени, Трамп работает всё это время и ожидает того же от своей команды. Вэнс отметил, что энергия президента «зашкаливает» и что он «очень здоров».

Ранее сообщалось, что 14 ноября Трамп попытался скрыть синяк на правой руке тональным кремом. Днём ранее он подписал указ о поддержке детей из приемных семей и появился с заметным слоем косметики на руке. При утреннем подписании другого документа крема не было.

В сентябре в сеть попадали снимки с приема у короля Великобритании Карла III, где пятно на руке Трампа тоже было замазано.

Читайте также: Раскрыто, о чем Вучич говорил с Макроном на закрытой встрече.

