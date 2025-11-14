Минтруда сказало белорусам, когда они могут взять отпуск на новой работе. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В пресс-службе уточнили, что сотрудник может взять трудовой отпуск на новой работе не ранее чем через шесть месяцев. И заметили, что речь идет про отпуск за первый год, который исчисляется со дня приему на работу. В Минтруда привели пример:
«Если работник устроился 15 августа 2025 года, право на отпуск у него возникает с 15 февраля 2026 года».
Вместе с тем в ведомстве сказали и про исключения, когда сотрудник может взять отпуск на новой работе до истечения шести месяцев (подробнее мы писали здесь).
Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко показала очень откровенные фото в купальнике с пляжа на Мальдивах: «Время расслабиться».
Ранее мы писали, что Беларусь может погасить часть госдолга за счет финансовой помощи России.