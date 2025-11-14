Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало белорусам, когда они могут взять отпуск на новой работе

Минтруда Беларуси напомнило, как сотруднику взять отпуск на новой работе.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам, когда они могут взять отпуск на новой работе. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В пресс-службе уточнили, что сотрудник может взять трудовой отпуск на новой работе не ранее чем через шесть месяцев. И заметили, что речь идет про отпуск за первый год, который исчисляется со дня приему на работу. В Минтруда привели пример:

«Если работник устроился 15 августа 2025 года, право на отпуск у него возникает с 15 февраля 2026 года».

Вместе с тем в ведомстве сказали и про исключения, когда сотрудник может взять отпуск на новой работе до истечения шести месяцев (подробнее мы писали здесь).

Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко показала очень откровенные фото в купальнике с пляжа на Мальдивах: «Время расслабиться».

Ранее мы писали, что Беларусь может погасить часть госдолга за счет финансовой помощи России.