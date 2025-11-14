В ДВЖД объяснили ночной шум на переезде в Хабаровском районе

В селе Сосновка Хабаровского района ремонт на железнодорожных путях привлёк внимание местных жителей из-за шума, но работы прошли без происшествий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Очевидцы отмечали, что сильный грохот был слышен поздним вечером, и предполагали, что произошел инцидент. Однако опасения оказались беспочвенными.
— В дневное и вечернее время 13 ноября на участке проходили плановые технические работы по обслуживанию железнодорожных путей. Они успешно завершены, происшествий во время их проведения не зафиксировано, — рассказал заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александр Серватовский.