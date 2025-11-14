Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, мюзиклы и многое другое

Концерты, мюзиклы и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Концерт органной музыки. Вероника Богданович-Язвинская (6+)
Лауреат международных конкурсов Вероника Богданович-Язвинская (Беларусь, Витебск) представит программу «Классицизм vs Барокко», где в звуковом противостоянии сойдутся две великие эпохи — выразительное барокко и элегантный классицизм.
В первом отделении прозвучат шедевры барочных мастеров: монументальная прелюдия Николауса Брунса, глубокая канцона Баха и виртуозная токката Георга Муффата.
Второе отделение откроет переход к классицизму через музыку сына Баха — Карла Филиппа Эмануэля, а затем публика услышит изящные сочинения Моцарта и Бетховена, включая редкие пьесы для механических часов.
Мероприятие пройдет 15 ноября в 17.00 в органном зале Иркутской областной филармонии.
Музыка под куполом звёзд. «Сны Сирин» (12+)
Иркутский проект «Сны Сирин» знакомит слушателей с прекрасным старинным инструментом — гуслями.
Гусельный звук раскрывается как глубокий и звенящий, хрустальный и бархатный, отзывающийся звоном колоколов и переливами рек. Инструмент этот, нежный, трепетный, задумчивый и былинный, погружает в волшебную сказку, в давние эпохи, в новые миры.
В концерте прозвучат авторские инструментальные композиции и аранжировки.
Мероприятие пройдет 15 ноября в 18.00 в Иркутском планетарии.
Фольклорная игровая программа «Кузьминки» (12+)
Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества приглашает проводить осень и встретить зиму на фольклорной игровой программе «Кузьминки».
В программе праздника — знакомство с блюдами, которые традиционно готовили к праздничному столу в это время года. А чтобы холод не помешал веселью, гости споют праздничные песни, которые веками звучали на сибирских вечёрках, и потанцуют.
Мероприятие пройдет 15 ноября в 18.00 в Ремесленном подворье.
Мюзикл «Белый клык» (12+)
В основе постановки — знаменитая одноименная повесть американского писателя Джека Лондона. Это удивительная история о прирученном волке по имени Белый Клык и о людях, которых он встречает на своем пути. Каждый из хозяев оставляет след в судьбе благородного животного: одни ранят жестокостью и бессердечием, другие исцеляют любовью и лаской. Дорога к счастью полна испытаний и вызовов, но сила духа и жажда жизни творят чудеса.
Мероприятие пройдет 16 ноября в 17.00 в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.
Встреча в Органном зале (6+)
В одной программе собрана целая галерея образцов различных музыкальных эпох и стилей — от великих страниц творчества Иоганна Себастьяна Баха и произведений Романтизма до сочинений отечественных композиторов XX века.
Слушатели узнают много любопытных фактов о самом уникальном музыкальном инструменте и эта встреча будет одинаково интересна как знатокам и искушённым любителям органа, так и слушателям, пришедшим впервые.
Мероприятие пройдет 16 ноября в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
Джаз на Байкале. Джазовая феерия (6+)
Три выдающихся коллектива и исполнителя выступят на одной сцене в рамках фестиваля «Джаз на Байкале».
Анастасия Лютова — одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены. Её голос — сочетание стиля, интеллигентности и глубокого уважения к традиции. Алексей Подымкин — пианист, композитор, продюсер, одна из самых заметных фигур российской джазовой сцены. За его плечами — сотрудничество с ведущими музыкантами России и мира, десятки авторских проектов и ярких премьер. Эстрадно-джазовый оркестр Иркутской областной филармонии — молодой, динамичный и стремительно развивающийся коллектив, созданный в 2020 году.
В программе — авторские пьесы Алексея Подымкина, а также шедевры джазовой классики в аранжировках для биг-бэнда. В этот вечер сцена наполнится живой энергией, блестящей импровизацией и неповторимой атмосферой настоящего джаза.
Мероприятие пройдет 16 ноября в 19.30 в Иркутской областной детской школе искусств.