Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, мюзиклы и многое другое

В основе постановки — знаменитая одноименная повесть американского писателя Джека Лондона. Это удивительная история о прирученном волке по имени Белый Клык и о людях, которых он встречает на своем пути. Каждый из хозяев оставляет след в судьбе благородного животного: одни ранят жестокостью и бессердечием, другие исцеляют любовью и лаской. Дорога к счастью полна испытаний и вызовов, но сила духа и жажда жизни творят чудеса.