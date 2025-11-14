В Башкирии прогнозируют потепление в конце недели

Синоптики Башгидромета поделились прогнозом для жителей республики на пятницу и субботу 14 и 15 ноября.
В пятницу жителей северных районов республики ждет непродолжительный дождь. Ветер будет дуть с южных направлений без особой силы. Столбики термометров в ночные часы покажут от 0 до +5 градусов, однако там, где небо прояснится, возможно похолодание до −5. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов.
В субботу, 15 ноября, погодная картина существенно не поменяется. К уже имеющимся осадкам в некоторых местах добавится усиление ветра, который может стать порывистым. Температурный режим сохранится на уровне предыдущих суток.
