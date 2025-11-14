Печатному слову верят больше

14 ноября отмечает день рождения известный журналист, интервьюер, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. В нашей редакции он, несмотря на занятость, бывает, даже заглядывал на собрание отдела новостей, да и в целом для общения всегда открыт и откликается на любые вопросы и просьбы. Но самое главное — с того момента, как Владимир Геннадиевич возглавил Союз журналистов России, в нем началось какое-то невероятное оживление.
Его в шутку называют «летающим председателем» — из-за невероятного количества поездок по стране. Сегодня СЖ РФ — авторитетное объединение, включающее в себя порядка 70 000 членов, и Соловьев всегда на виду, поскольку Союз проводит огромное количество мероприятий. На день рождения он решил сбежать: ушел в отпуск. Но от нас не спрячешься…. Мы помешали ему в его недлинном отпуске, за что он, правда, нас (надеемся) простил.
— Владимир Геннадиевич, сколько налетали за год — с минувшего юбилея?
— В месяц две командировки минимум, с юбилея — 24. Я сейчас «мотаю второй срок», а за первый было 134 служебные командировки. И еще я ездил отдыхать недалеко, в ту же Мексику….
— И правда рядышком. А сейчас я не даю вам отдыхать в Сибири. Вместе с пассажем про «второй срок» звучит любопытно….
— И правда! Да, я в Сибири, в санатории под Тюменью, сделал себе такой подарок на день рождения. Представляете, тут бьет не только нефть, но и горячие источники! А мне их так не хватало. Кто-то едет отдыхать на море, а я всегда любил их. Раньше наслаждался ими, бывая в Италии, а оказалось, все это есть и на родине!
— Спасибо Европе: попытка «отмены» многим позволила открыть прелести внутреннего туризма.
— Не то слово! И я скажу, что этот санаторий — не хуже Гранд-отеля в Монтегротто. Там разве что бассейн выложен мрамором, а тут — нет, но кормят точно вкуснее. Номера шикарные, отношение к людям потрясающее, так еще и источники есть. Кстати, в Италии государство выделяет своим гражданам ежегодно по пять дней, чтобы они побыли в термах и поправили здоровье, потому что они действительно восстанавливают хорошо. У меня недавно случился тяжелый очень перелет: сначала летели из какого-то китайского захолустья, деревеньки на десяток миллионов жителей с небоскребами, три часа до Пекина, потом 8 часов до Москвы, где не смогли сразу сесть и летали еще три часа. Потом водитель довез меня до дома, я прыгнул в душ, перепаковал чемодан, отправился в аэропорт и полетел на Камчатку — на Дальневосточный медиафорум. Там нас поселили в знаменитой Паратунке, где я бывал еще в молодости. Можете не верить, но 20 минут в источнике — и усталости как не бывало.
— Сразу чувствуется, что вы на отдыхе, поскольку обычно сразу начинаете говорить про дела. У вас, кстати, от переизбытка поездок еще не путается, как какой город выглядит?
— Пока нет. Знаете, как я себя проверяю? Когда перечисляют в прогнозе погоды города, вспоминаю их: Пермь — помню, Хабаровск — помню, Владивосток — помню…. Сразу всплывают картинки этих городов.
— А вы уже во всех отделениях СЖ побывали?
— Из 89 региональных центров я как председатель не был еще в девяти. Причем все они, что забавно, не так далеко от Москвы как раз.
— Союз журналистов под вашим руководством оживился. Прибывает народу?
— Да, примерно 1500 человек за год прибавляется. Буквально на днях мне написали из Липецка. Там прошла региональная конференция, на которой переизбрали неутомимого нашего Петра Ивановича Игнатова, и он мне сообщил: «Еще 17 человек приняли и вручили от вашего имени членские билеты…». А мой заместитель Алексей Константинович Вишневецкий только что был в Луганске, где вручил порядка 30 новых билетов. Так что идет прибавление, что радует: союз стал модным, в него стремится молодежь. Это здорово, что в наши ряды вливается много молодых ребят, и не только газетчиков, но и телевизионщиков, радийщиков, представителей интернет-СМИ. И авторитета у союза все больше.
— Отпускника возвращать мыслями к работе — кощунственная затея, но какие планы у вас на ближайшее время как у председателя и какие основные события ждут СЖ в следующем году?
— Мы в этом году подружились с коллегами-документалистами из «РТ Док», вместе были в Сербии, что называется, «на моей территории», на фестивале «АRTel.doc: Время наших героев».
— Тут надо читателям напомнить, что вы в Сербии долго работали, владеете сербским языком….
— Да, и ребятам этим, видимо, понравилось, что я там выступал на местном языке. Вот и сейчас они меня зовут с собой в Белград, откуда мы поедем в деревню Кустурицы Дрвенград в национальном парке Мокра Гора, где будет проходить очередной фестиваль. Там хорошая команда собирается, наши известные журналисты, военкоры, вместе с ними мы и будем рассказывать сербам о том, что у нас происходит. А 28 ноября проведем уже в третий раз награждение нашей премией «Золотая стратегия». Название ее, кстати, подсказал нам искусственный интеллект. Это премия для сотрудников пиар-агентств и пресс-служб, и она хорошо, как говорит молодежь, «зашла»: к ней огромный интерес, много желающих поучаствовать.
— Получается, это премия для тех, кто лучше других работает с журналистами? Или не так?
— Если коротко: это когда медийщики награждают пиарщиков. А 15 декабря — День памяти погибших журналистов. Это святой для всех день, и я хочу напомнить, что в этом году мы открыли Галерею памяти в храме Анатолия и Протолеона в парке имени Артема Боровика в Марьине. Для нас это важно. Мы долго собирали имена коллег, которые погибли в Великую Отечественную и в наше время. Две плиты оставили чистыми…. Горько, но работа военкора — одна из самых опасных в мире. Недавно к списку имен погибших добавилось имя Ивана Зуева. Он, кстати, местный, тюменский парень…. В итоге увековечено 641 имя погибших во время Великой Отечественной, и, на данный момент, 55 имен тех, кто погиб в войнах нашего времени, от Афганистана до войны нынешней. Я хотел бы поблагодарить политолога Сергея Михеева, который вложил много денег своего фонда в эти доски. Правильный он человек!
— А не известна ли вам судьба памятника погибшим журналистам, в который столько души вложил Московский Союз журналистов? Они бились за него задолго до вхождения в состав СЖ России….
— На открытии Галереи памяти мы как раз говорили об этом с Павлом Николаевичем Гусевым. Поставим! Может быть, в том же районе. Там в парке, например, есть возвышение, где он смотрелся бы хорошо и был заметен: загвоздка то в том, что на Новом Арбате его поставить не разрешили…. К слову, хочу напомнить и о памятнике живым нашим коллегам, установленном у ТАСС. Такой памятник поставили впервые. Пусть славит нашу профессию!
— Ну, а какое событие следующего года вы отнесли бы к числу главных?
— Наш самый большой в мире журналистский форум «Вся Россия», он будет юбилейным, пройдет в тридцатый раз, мы проводим его в Сочи, нам помогает в этом Фонд президентских грантов. А в конце весны или в начале лета состоится наш фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Новая реальность». Он очень хорошо прошел в Нижнем Новгороде. Нам невероятно помогли с организацией губернатор Глеб Сергеевич Никитин и его команда. Нижний Новгород — город прекрасный, с великолепно сделанным историческим центром. Мы решили место дислокации форума не менять, будем его там проводить. Вот стало известно, что на него мы получили грант ПФКИ!
— Поздравляем! В этом фестивале участвуют и молодые коллеги. Владимир Геннадиевич, а что вы думаете о молодом поколении, которое так любят ругать? Тут еще и искусственный интеллект наступает, сбивает их с толку….
— Да хорошая у нас молодежь. У меня благодаря Елене Леонидовне Вартановой, декану факультета журналистики МГУ, появилась своего рода почетная обязанность — я каждый год читаю первокурсникам журфака нечто вроде вводной лекции. Недавно выступал и в МГИМО. И если раньше мне задавали порой вопросы с определенным душком, особенно в регионах типа Екатеринбурга, где хорошо поработало американское консульство, сейчас задают вопросы на патриотические темы, причем это не искусственно инспирировано, а идет от души.
Ну, а что касается искусственного интеллекта, то я недавно спонтанно одну формулу изобрел. Называется «Три “И”»: «Искушение Искусственным Интеллектом». Все гудят по этому поводу, уже ходят разговоры, а не отменить ли домашние задания, потому что наши хитроумные школьники быстро научились работать с ИИ, и он за них прекрасно эти задания выполняет. И в нашей работе есть такое же по сути искушение: как соблазнительно не напрягаться, не включать мозги и творчество, а поручить ИИ основную массу работы. А ты потом чуть подправишь то, что получилось, и все! Это искушение, конечно, сильно влияет на нашу профессию, потому что, увы, может привести к отупению и самих журналистов, и их аудитории. Но знаете, у меня есть надежда, что все-таки не пойдут по этому пути наши молодые коллеги….
— И согласиться хочется, и желание спорить преследует. Молодым нашим непросто, конечно: авторитетов нет, Аграновских не читали.
— Да и некогда им Аграновских читать. Ни их, ни Щекочихина или кого-то еще из наших «столпов». К сожалению, и старшее-то поколение многих из них уже не помнит. Я когда со студентами общаюсь, спрашиваю, конечно, знаете ли вы, кто такой Мэлор Стуруа, Александр Бовин, Игорь Фесуненко. Руку поднимают два-три человека — преподаватели и декан. Конечно, советую их читать, хотя в их работах и присутствует доля идеологии. Но есть их книги, в которых они рассказывают о жизненных ситуациях, которые, возможно, когда-то могли бы спасти жизнь, помочь. И просто надо почувствовать авторский стиль и вкус языка мастера пера.
— А как вам кажется, только честно: насколько народу важно, как написано? Может, он и не нужен уже, этот авторский стиль, за который мы воюем?
— Нет, это очень важно, не сомневайтесь. И люди в годах, которые работают еще в редакциях, приучают к этому молодежь. Увы, сегодня русским языком хорошо владеют не все наши молодые коллеги, даже отучившиеся в университетах. Но я их наставников очень поддерживаю в их стремлении приучать молодежь к тому, чтобы тексты были написаны ярко, внятно, грамотно, красиво, по-русски, творчески.
— Как вы считаете, несмотря на испытания, традиционная журналистика имеет шанс сохраниться?
— Никакие испытания ее под себя не подомнут, она точно сохранится. А ИИ будет всем нам в поддержку и помощь. С ним просто надо уметь работать и понимать, что нейросетей уже сейчас много, и в каждую из них заложена некая идеология, которая иногда вылезает со всей очевидностью, иногда — впроброс, а иногда незаметна. Это есть, даже у китайцев. Если, например, у китайского «Дипсика» (DeepSeek — китайская компания в области искусственного интеллекта, глава — Лян Вэньфэн. — «ВМ») спросить что-то насчет войны, в ответ полетят цитаты из Зеленского, потому что данная нейронка цепляет это в других искусственных интеллектах. Ныне жестко стоит вопрос, а как проверять, использовался ли ИИ при создании творческого произведения. Но недавно наш президент процитировал старую поговорку: «Против лома нет приема, окромя другого лома». Она правильная и мудрая, и я уверен, что один искусственный интеллект можно проверять другим. Но и этому нам предстоит учиться.
— Какие-то меры социальной поддержки для журналистов-ветеранов вам удалось сохранить?
— Конечно, и мы этому рады, гордимся этим и благодарим Министерство культуры РФ: каждый год нам выделяют 4 миллиона рублей именно на помощь ветеранам. Сумма эта не беспредельно велика, поэтому ее делят скрупулезно, мы о тех, кому нужна помощь, получаем информацию из регионов и переводим каждому человеку конкретные суммы — лично. Есть и такой старый формат помощи, как посылки с продуктами, со всякой тушенкой-сгущенкой-крупой. Мы думали, не уйти ли от этого, но решили не отказываться, люди вроде бы довольны. Мы помогаем, если произошло и что-то экстренное. Скажем, сгорел у человека дом. Как не помочь? А в Курской области несколько редакций вынуждены были сорваться с места, бросив все, и уехать, и солдаты ВСУ просто сожгли там все со всем оборудованием. Мы выделили миллион на закупку для них техники, да и просто на жизнь…. И фонд, который у нас есть, мы тратим на помощь семьям погибших наших коллег.
— А что вы про газеты скажете? Про бумажные?
— Что они будут жить. Обязательно! А мы изо всех сил будем помогать им. Мы вместе с Павлом Николаевичем Гусевым написали письмо президенту о том, чтобы газеты сохранились на полках крупных сетевых магазинов. После этого очень жесткий состоялся разговор с их представителями в Минпромторге. Замминистра разговаривал, скажем так, экспрессивной лексикой…. Но в итоге они все поняли. Скоро в Москве появится новый вид газетных киосков, и это станет примером для всей страны. Конечно, скрывать не буду: с «Почтой России» проблема существует. Мы надеемся, что все-таки ситуация дойдет до их руководства. Может, мне удастся поднять этот вопрос при общении с президентом от имени Совета по правам человека, как и вопрос, связанный с земским журналистом, о котором говорим давно. Уже появился земский работник культуры! Это важно для того, чтобы люди могли на селе задержаться и начать работать. К сожалению, мы с вами знаем, что районные газеты в основном тащат на себе женщины, скажем так, бальзаковского возраста. А что будет, когда эти прекрасные женщины уйдут на пенсию?! Мы так можем потерять значительную часть районок. И для предотвращении этого нужно что-то делать уже сегодня.
— И вы, Владимир Геннадиевич, зная все эти трудности, упорно верите в будущее газет?
— Абсолютно верю! Кстати, именно «благодаря» в том числе и грязным потокам информации из интернета, потокам лишним, ненужным, но обрушивающимся на нас ежесекундно, люди, чтобы как-то уцепиться за нормальную действительность, возвращаются к печатной прессе. Написанное в газете — это не то, что всплывает в боковых окнах экрана компьютера, подсовывающего всякую ерунду. Печатному слову стали больше доверять именно из-за этого.
— Пора оставить вас в покое, но вопрос о блогерах не могу не задать. Они себя причисляют к журналистам, а журналисты открещиваются от этого. Блогеры есть и яркие, но ответственность у них иная.
— Согласен. Есть такое высказывание: «Если все — журналисты, то никто не журналист»! Поэтому мы блогеров не принимаем в Союз журналистов России. Журналистами мы считаем только тех, кто работает в официально зарегистрированных СМИ. А с блогерами, конечно, есть конкуренция, потому что они могут вбросить в любой момент любую информацию, не проверяя ее, хотя обязанность профессионалов — информацию проверять. Поэтому профессионалы в этой конкурентной борьбе и отстают…. Критерием того, что делают блогеры, может быть и собственная совесть или Гражданский или Уголовный кодекс, а мы обязаны проверять информацию. И люди все больше, особенно после ковида, начали доверять именно профессиональным СМИ, а к тому же верификация вбросов идет именно в официальных средствах массовой информации. Но если блогер свою страничку официально регистрирует, то он наш клиент. Но тогда и спрос с него иной.
— Ну что же, спасибо! С днем рождения вас и новых членов в союзе.
— За это — спасибо. Да, наш союз растет и развивается, мы считаем его элитой российской журналистики, и нам не нужны все, нам нужны — лучшие! Будем и дальше работать в этом направлении.
КСТАТИ.
Невероятно, но факт: нынешний председатель СЖР родился практически в один день с Союзом журналистов, которому вчера исполнилось 107 лет! Датой рождения СЖР считается 13 ноября 1918 года, когда на I съезде в Москве был образован Российский союз советских журналистов. Съезд инициировал публицист Михаил Осоргин. Собрание из 106 делегатов избрало почетными председателями союза главу Совнаркома РСФСР Владимира Ленина, наркома по иностранным делам РСФСР Льва Троцкого, одного из основателей Компартии Германии Карла Либкнехта и других. Руководил организацией коллегиальный совет. Ныне СЖР — крупнейшее общественное объединение нашей страны.
ДОСЬЕ.
Владимир Геннадиевич Соловьев — российский тележурналист, политический обозреватель, телеведущий, телепродюсер. Председатель Союза журналистов России с 25 ноября 2017 года, переизбран на второй срок. В 2018 году был включен в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 2020 году вошел в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.