Печатному слову верят больше

— Что они будут жить. Обязательно! А мы изо всех сил будем помогать им. Мы вместе с Павлом Николаевичем Гусевым написали письмо президенту о том, чтобы газеты сохранились на полках крупных сетевых магазинов. После этого очень жесткий состоялся разговор с их представителями в Минпромторге. Замминистра разговаривал, скажем так, экспрессивной лексикой…. Но в итоге они все поняли. Скоро в Москве появится новый вид газетных киосков, и это станет примером для всей страны. Конечно, скрывать не буду: с «Почтой России» проблема существует. Мы надеемся, что все-таки ситуация дойдет до их руководства. Может, мне удастся поднять этот вопрос при общении с президентом от имени Совета по правам человека, как и вопрос, связанный с земским журналистом, о котором говорим давно. Уже появился земский работник культуры! Это важно для того, чтобы люди могли на селе задержаться и начать работать. К сожалению, мы с вами знаем, что районные газеты в основном тащат на себе женщины, скажем так, бальзаковского возраста. А что будет, когда эти прекрасные женщины уйдут на пенсию?! Мы так можем потерять значительную часть районок. И для предотвращении этого нужно что-то делать уже сегодня.