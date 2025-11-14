Смогут ли узбекистанцы ездить по национальным правам в России? Разбираемся, что на самом деле изменилось

Однако на деле всё оказалось не так страшно: хайпа в этой истории оказалось куда больше, чем реальных изменений.
Что произошло?
13 ноября на пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин заявил, что Россия признает водительские удостоверения только тех стран, где русский язык имеет официальный статус. Поводом для обсуждения стало то, почему в России официально не признаются водительские права граждан Армении.
Володин пояснил: «Базовый вопрос — это статус русского языка». Чтобы иностранные права признавались, русский язык должен быть закреплён в законодательстве соответствующей страны — вплоть до её конституции.
Однако российский чиновник имел в виду новые правила, которые вступили в силу еще с 1 апреля 2024 года. С этого момента в России действительно запрещено использовать иностранные национальные или международные водительские удостоверения, но только для профессиональной деятельности — работы в такси, грузоперевозках и так далее.
Для трудоустройства или при получении ВНЖ/гражданства РФ иностранцам теперь действительно необходимо получить российское водительское удостоверение в течение года. При этом это правило не распространяется на граждан Кыргызстана и тех государств, в законодательстве которых русский язык закреплён в качестве официального.
Узбекистанцы больше не смогут ездить с национальными правами в РФ?
Вопрос, который волновал многих — как эти новшества повлияют на граждан Узбекистана? Для обычных водителей, использующих автомобиль для личных целей, всё осталось по старому. Иностранцы, включая узбекистанцев, могут пользоваться своими правами при условии:
Водительские права соответствуют Венской конвенции о дорожном движении (права Узбекистана — соответствуют).
Документ составлен на русском языке или снабжён нотариально заверенным переводом на русский.
Если оба условия выполнены — никаких проблем с признанием прав в России не возникнет.
Поэтому, если вы планируете работать водителем в России — придётся получить местные права. Если просто ездите на автомобиле для себя, никакой катастрофы нет: ваше удостоверение действительно при наличии перевода.