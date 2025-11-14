Ограничить шум: В России предложили ввести лимит на рекламные рассылки перед Новым годом

«Инициатива носит не запретительный, а упорядочивающий характер. Речь идёт не о полном запрете, а о разумном самоограничении. Это поможет компаниям быть более избирательными в общении с клиентами, а людям — сосредоточиться на главном: подготовке к семейному празднику в спокойной обстановке», — отметил депутат.