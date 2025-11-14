Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная арт-премия Сибири присудила Красноярску три ключевые награды

SCAN AWARDS назвал лауреатов: Красноярск и Екатеринбург лидируют по грантам.

В рамках программы Siberian Contemporary Art Network (SCAN) объявлены лауреаты премии SCAN AWARDS, поддерживающей арт-сообщество Сибири, Урала и Дальнего Востока. Красноярск забрал три ключевые награды, а крупнейший грант в 250 000 рублей достался Екатеринбургу.

Красноярские проекты и художники стали лидерами по количеству наград в основных и специальных номинациях:

«Проект года»: Выставка «Пристанище» Музейного центра «Площадь Мира» (куратор Элина Гусарова) получила грант в 150 000 рублей.

«Красноярская премия»: Дарья Бралкова (Картонка Gallery) стала победителем в специальной номинации, также получив грант 150 000 рублей.

Выбор галереи a-s-t-r-a: Художник Алексей Мартинс (Москва-Красноярск) получил возможность реализовать персональный проект в галерее.

Среди победителей, получивших гранты и возможности для развития проектов, представлены художники из шести городов:

«Художник года»: Анастасия Крохалева (Екатеринбург) — грант 250 000₽.

«Открытие года»: Степан Пантелеев (Екатеринбург) — грант 150 000₽.

«Проект Года. Малая форма»: Антон Попов (Владивосток) — грант 150 000₽.

«Медиарт»: Ксения Маркелова (Екатеринбург) — грант 150 000₽.

«Современная фотография»: Федор Телков (Екатеринбург) — приз от галереи PENNLAB.

Также награды от институций получили Диана Окаева (Тюмень), Сергей Потеряев (Екатеринбург), Ульяна Кармачева (Томск), Рита Зарюта (Владивосток) и Алина Свердлова-Александрова (Иркутск).