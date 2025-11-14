Главная арт-премия Сибири присудила Красноярску три ключевые награды

В рамках программы Siberian Contemporary Art Network (SCAN) объявлены лауреаты премии SCAN AWARDS, поддерживающей арт-сообщество Сибири, Урала и Дальнего Востока. Красноярск забрал три ключевые награды, а крупнейший грант в 250 000 рублей достался Екатеринбургу.