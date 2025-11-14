В Омской области разыскивают водителя, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП

Сегодня, в 07:15 часов, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя, предположительно, «Волгой» белого цвета, двигаясь в селе Лузино по улице Комсомольской, в районе дома № 1 допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина. Травмы были настолько серьезны, что ее пришлось госпитализировать.