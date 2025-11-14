Красноярские буддисты выиграли у мэрии суд за участок возле Ступы просветления

Тогда буддийская организация обратилась в суд, представила документы, что строительство объекта ранее было согласовано, есть заключение кадастрового инженера. И суд встал на сторону верующих, согласившись, что им нужна территория для проведения религиозных обрядов. Более того, подтвердил, что и мощеная площадка, и габионы, и бетонное покрытие — все это возводилось изначально в комплексе со Ступой. Мэрия ведь когда-то выдала разрешение на его эксплуатацию.