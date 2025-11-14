Красноярские буддисты выиграли у мэрии суд за участок возле Ступы просветления

Несколько месяцев назад городская религиозная организация под названием «Буддийский центр Алмазного пути традиции Карма Кагью города Красноярск» обратилась в администрацию города с просьбой передать им в собственность, без проведения торгов, участок земли, на котором расположена их святыня — Буддийская Ступа. Ранее этот участок был передан в безвозмездное пользование.
Однако департамент муниципального имущества и земельных отношений отказал. Мотив отказа: зачем религиозной организации территория вокруг ступы? Она сама занимает площадь всего 30 квадратных метров. А остальные сооружения рядом с нею, по мнению чиновников, не имеют функционального значения.
Тогда буддийская организация обратилась в суд, представила документы, что строительство объекта ранее было согласовано, есть заключение кадастрового инженера. И суд встал на сторону верующих, согласившись, что им нужна территория для проведения религиозных обрядов. Более того, подтвердил, что и мощеная площадка, и габионы, и бетонное покрытие — все это возводилось изначально в комплексе со Ступой. Мэрия ведь когда-то выдала разрешение на его эксплуатацию.