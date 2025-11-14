Стало известно, сколько россиян хотят работать только четыре дня в неделю

Большинство экономически активных россиян выступают за переход на четырёхдневную рабочую неделю. Согласно исследованию платформы SuperJob, проведенному для РИА Новости, эту идею поддерживает 51% граждан. Против сокращения рабочей недели высказался лишь каждый пятый респондент (22%), а каждый четвертый (27%) затруднился с ответом.
Исследование, в котором приняли участие 1600 человек, выявило заметные различия в настроениях. Наибольший энтузиазм проявляют женщины: за четырехдневку высказались 55% россиянок против 47% среди мужчин. Среди молодежи до 35 лет за сокращение рабочей недели выступают 59%, в группе от 35 до 45 лет поддержка падает до 46%, а среди россиян старше 45 лет составляет лишь 43%.
В то же время деловая сфера демонстрирует совершенно иную позицию. Подавляющее большинство компаний (89%) полностью отказываются даже обсуждать возможность такого перехода. Лишь 2% работодателей считают сокращенную неделю допустимой, а 5% — недопустимой.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что на федеральном уровне введения четырехдневной рабочей недели ожидать не стоит.