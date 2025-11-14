Стало известно, сколько россиян хотят работать только четыре дня в неделю

Исследование, в котором приняли участие 1600 человек, выявило заметные различия в настроениях. Наибольший энтузиазм проявляют женщины: за четырехдневку высказались 55% россиянок против 47% среди мужчин. Среди молодежи до 35 лет за сокращение рабочей недели выступают 59%, в группе от 35 до 45 лет поддержка падает до 46%, а среди россиян старше 45 лет составляет лишь 43%.