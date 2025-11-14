Ричмонд
Врачи 18 лет не могли выяснить, почему женщина не в состоянии открыть рот

47-летняя британка Наоми Смит много лет не понимала, что происходит с её здоровьем. Её историю описал Daily Mail.

Почти 18 лет назад у неё начала болеть челюсть, появились сильные мигрени, головокружение и тошнота. Её рвало десятки раз в день, она не могла стоять без опоры и кричала от боли.

Смит говорит, что обращалась к врачам много раз, но диагноза так и не ставили. Подозревали фибромиалгию, артроз и проблемы с ЖКТ. Со временем рот почти перестал открываться — всего на полтора сантиметра.

Она перешла на жидкую еду, резко похудела и столкнулась с непроходимостью кишечника. По её словам, однажды она увидела запись медсестры, где та отметила, что пациентка выглядит как человек в терминальной стадии рака.

Причина стала ясна только в этом году. У женщины оказалась дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Сейчас она ждёт операцию по его замене и надеется вернуть нормальную жизнь.

